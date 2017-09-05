فرنجيه: لممارسة هواية الصيد وليس هواية قتل الحيوان on September 5, 2017

التقى رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه، جريا على عادة دورية، مجموعة من الصيادين، في مؤسسة المرده في بنشعي.

وأكد فرنجية للصيادين ان “الحوار معكم اعطى نتائج ايجابية حول الالتزام بقواعد الصيد في منطقتنا انعكست في رؤية الحيوانات تسير مع صغارها ليس فقط خلال الليل بل حتى في وضح النهار ما يعني بلغة الصيد ان صحة الحيوان جيدة”، لافتا الى “اننا تمكنا من الوصول الى نتيجة حول الابتعاد عن الصيد العشوائي والمحافظة على الطيور النادرة التي باتت مطمئنة في منطقتنا”، مؤكدا انه “لا يجوز ان يصبح الشواذ قاعدة وتتحول القاعدة الى شواذ”.

وتوجه الى الصيادين بالقول: “نحن تمنينا عليكم وانتم التزمتم بنسبة تتراوح بين ال90 وال 95 في المئة، فنحن نمارس هواية الصيد وليس هواية قتل الحيوان”.

وتحدث فرنجيه عن الطرق الصحيحة في الصيد والتي لا تضر بالحيوان، مؤكدا العمل للمحافظة على الطبيعة، لافتا الى ان الامور تسير بالطريقة الصحيحة وشاكرا تجاوب الصيادين والتزامهم.

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