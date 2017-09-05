التيار المستقل: الإنجاز المميز للجيش أثبت قدرته on September 5, 2017

توجه المكتب السياسي في “التيار المستقل” في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، بتحية إكبار للجيش “لإنجازه القتالي المميز في معركة فجر الجرود، وتحقيق اهدافه بالكشف عن شهداء له سقطوا على يد الارهاب المجرم وطرد الارهابيين المتبقين في جروده الى خارج الحدود اللبنانية”، معتبرا ان “هذا الانجاز الكبير أثبت مرة أخرى ان الجيش قادر بشكل مميز على القضاء على المتربصين بأمن لبنان شرا، مهما كان عددهم وانتماؤهم”.

واستنكر “تخبط بعض المسؤولين في السلطة بتقاذف الاتهامات بالتقصير لمن سبقوهم فيها”، محذرا من “نتائج التمادي في العودة الى الماضي بالمثل القائل “يللي بيتو من زجاج لا يراشق الاخرين بالحجارة”. ولكل ظرف احكامه. ان لبنان في حاجة الى رجال تحكم بإعطاء المثل والعبرة، ومحاسبة المذنب على ما يفعل الان لا الغرق باحداث الماضي دون نتيجة”.

وأضاف: “لبنان اليوم في حاجة الى وقف صفقة استئجار بواخر الكهرباء الموبوءة والتحقيق لمحاسبة المتورطين فيها. لبنان في حاجة الى محاسبة من لا يبدأ ببناء مولدات كهرباء تكفي لبنان على الهواء وعلى الماء، على الغاز والفيول أو على الشمس وحتى على الذرة، وتبقى له مئات السنين. لبنان في حاجة الى وقف تفاقم قضية الزبالة وانتشار روائحها الكريهة وجراثيمها القاتلة ومناظرها المقرفة في الاحياء وعلى الطرق وفي الهواء الطلق وفي البحر، واعتماد اي حل من الحلول المعتمدة في معظم بلاد العالم لجمعها والتخلص منها دون العرقلة لاستفادة بعض المحتكرين او المتنفذين.



لبنان في حاجة الى تنظيم اقتصاده باعتماد الحلول المالية والمعيشية والاقتصادية التي تفك أسر الفقراء في حياتهم ولا تقض مضاجعهم على أبواب العام الدراسي المقبل. لبنان ليس في حاجة الى سلسلة تعطى من النافذة لتستعاد من الباب والا الافلاس.لبنان في حاجة الى ضبط الامن المتفلت في المخيمات، الجزر الامنية المنتشرة بجوار المدن الكبرى”.

وختم مطالبا “بالتعامل مع الارهاب بحزم وتسريع المحاكمات واصدار احكام مشددة ضد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطن وتعريضه لكل المخاطر”.

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