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إقفال جميع الإدارات الرسمية والبلديات الجمعة المقبل
on September 5, 2017
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تم تأجيل مراسم تشييع الشهداء العسكريين الى الجمعة بسبب زيارة رئيس افريقيا الوسطى الى لبنان.
هذا ونقفل جميع الإدارات الرسمية والبلديات نهار الجمعة المقبل لإقامة تشييع رسمي وشعبي للعسكريين، حسب مذكرة من المتوقع ان تصدر غدا.
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