مجلس ثورة الأرز طالب بلجنة تحقيق في ملف معركة فجر الجرود on September 4, 2017

رأى “المجلس الوطني لثورة الأرز”- الجبهة اللبنانية أن “آلية التوظيف في المؤسسات الرسمية يختصرها حزب صاحب نفوذ حالي بتوزيع رسائل نصية عن وظائف شاغرة في عدد من الإدارات الرسمية تمهيدا لتحضير ما يستلزم من أوراق ثبوتية لأنصارهم، وهذا يخالف أبسط قواعد التوظيف في المؤسسات الرسمية”.

وأسف في بيان اليوم “لما آلت إليه معركة فجر الجرود، إذ تعمد بعض الجهات الخادعة إلى تحويل الأنظار ومحاسبة مسؤولين سابقين في موضوع معارك عرسال وقضية العسكريين الذين اختطفوا على أيدي هؤلاء الإرهابيين”، واستنكر “الصفقة التي حصلت من خارج إرادة الدولة”، وحمل “السلطة القائمة مسؤولية ما حصل”، وطالب “بتشكيل لجنة تحقيق لبنانية – دولية كيلا نكون أمام مهزلة شاكر العبسي وأبو طاقية وأبو مالك التلي وأبو السوس وغيرهم من الإرهابيين الذين ربما سيتخدمونهم في المستقبل”.

وأمل من “السياسيين الفاشلين في التنازل عن رواتبهم ومخصصاتهم وجزء من ثروات جنوها من عرق الفقير”، ونوه “بما فعله حزب الكتائب اللبنانية من تقديم طعن لدى المجلس الدستوري ونأمل في إحقاق الحق لأن الشعب والحق أكثرية”.

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