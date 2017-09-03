ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » عجيب غريب.. جعجع: لم اجد تفسيرا لموقف حزب الله من قافلة داعش 

عجيب غريب.. جعجع: لم اجد تفسيرا لموقف حزب الله من قافلة داعش 

on September 3, 2017

 

 غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” قائلا: “موقف حزب الله من قافلة “داعش” هو أمر مستغرب، عجيب غريب يثير الدهشة والتساؤلات والشك والريبة. حاولت خلال ال48 ساعة الماضية أن أجد له تفسيرا فلم أوفق بأي طريقة من الطرق”. 

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com