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» عجيب غريب.. جعجع: لم اجد تفسيرا لموقف حزب الله من قافلة داعش
عجيب غريب.. جعجع: لم اجد تفسيرا لموقف حزب الله من قافلة داعش
on September 3, 2017
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غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” قائلا: “موقف حزب الله من قافلة “داعش” هو أمر مستغرب، عجيب غريب يثير الدهشة والتساؤلات والشك والريبة. حاولت خلال ال48 ساعة الماضية أن أجد له تفسيرا فلم أوفق بأي طريقة من الطرق”.
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