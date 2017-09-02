مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان 2/9/2017 on September 2, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

يحفل شهر أيلول بسلسلة من المحطات اللبنانية، إن على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي.

لبنان الذي حضر أمس في باريس، عبر لقاءات رئيس الحكومة سعد الحريري الذي توج زيارته العاصمة الفرنسية بلقائه الرئيس ماكرون الداعم للدولة اللبنانية والجيش، سيكون حاضرا أيضا بقوة في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولقاءاته في نيويورك، حيث تنعقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدءا من الثامن عشر من الشهر الحالي، كما سيكون في محادثات الرئيس عون في باريس، بدءا من السادس والعشرين من الشهر، وكذلك في إيطاليا.

وعلى المستوى المحلي، وبعد الاسترخاء في فرصة عطلة عيد الأضحى المبارك، تعود منتصف الأسبوع المقبل الحيوية إلى عجلات الملفات المطروحة، عبر جلسات مجلس الوزراء ومنها التي ستعقد في المناطق في 28 أيلول، امتدادا إلى عمل اللجان النيابية ومتابعة البرلمان لمشروع موازنة المالية العامة، مرورا بما سيقرره المجلس الدستوري حيال الطعن الذي قدمه النائب سامي الجميل وتسعة نواب بقانون الضرائب.

أما على خط حافلات “داعش” المنسحبة إلى دير الزور، فيبدو ان هذه القافلة تائهة في الصحراء، ورحلة الـ300 ميل التي كان يفترض أن تقطعها من الحدود اللبنانية إلى دير الزور خلال 24 ساعة، تحولت كابوسا مع عزم التحالف الدولي على ما يبدو على منعها من الوصول إلى محطتها الأخيرة.

وقد برز إعلان “حزب الله” ان الطائرات الأميركية تحاصر الباصات التي تنقل مسلحي “داعش” وعائلاتهم، والتي غادرت منطقة سلطة الدولة السورية، وتمنع أيضا ان تصل إليهم المساعدة الانسانية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل ومنع حصول مجزرة بشعة.

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