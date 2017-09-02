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» العثور على مواطن فقد في احتفال الصدر في انطلياس
العثور على مواطن فقد في احتفال الصدر في انطلياس
on September 2, 2017
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افيد أن مختار بلدة قلاويه الجنوبية تلقى إتصالا هاتفيا من مخفر قوى الأمن الداخلي في إنطلياس، مفاده العثور على المواطن محمد حسن حاريصي الذي كان قد فقد في العاصمة بيروت أثناء مشاركته في إحتفال ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في الثلاثين من الشهر الماضي، وتبلغ بوجوده لدى عناصر المخفر وهو بصحة جيدة.
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