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» صلاة عيد الاضحى في سجن رومية برعاية هيئة رعاية السجناء واسرهم التابعة لدار الفتوى
صلاة عيد الاضحى في سجن رومية برعاية هيئة رعاية السجناء واسرهم التابعة لدار الفتوى
on September 1, 2017
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برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة، أقيمت صلاة وخطبتي عيد الاضحى المبارك في سجن روميه أول أيام العيد.
بحضور أمين سر الهيئة الشيخ وليد زهرة، وقد اكد على اهمية الالتزام بطاعة الله لأن في ذلك الوصول لرضى الرحمن، اسوة بما حدث مع نبي الله ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام.
وتم توزيع حلوى العيد على جميع السجناء
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