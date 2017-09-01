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صلاة عيد الاضحى في سجن رومية برعاية هيئة رعاية السجناء واسرهم التابعة لدار الفتوى on September 1, 2017

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