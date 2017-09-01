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سكاف: عيدنا هو تحريرنا الذي حققناه بتضحيات شبابنا
on September 1, 2017
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كتبت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف على صفحتها على “الفايسبوك” لمناسبة حلول عيد الاضحى: “بهذا العيد أكد لبنان للعالم معنى الاضحى الحقيقي ..
عيدنا هو تحريرنا الذي حققناه بتضحيات شبابنا. نتمنى ان نكون على مستوى هذه التضحيات والتمني الاكبر ان يسكن السلام بقلوب الذين لن يمر العيد على ابوابهم. كل عام ووطنا واللبنانيين بخير. عيد أضحى مبارك. السلام لقلوب اهالي الشهداء”.
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