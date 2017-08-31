نصرالله في احتفال عيد التحرير الثاني من بعلبك: نعلن عيد التحرير الثاني في 28 آب 2017 on August 31, 2017

بدأ عند الساعة الخامسة، من عصر اليوم، الاحتفال بعيد “التحرير الثاني” الذي أقامه “حزب الله” في ساحة المعرض التجاري في بعلبك، على مشارف ساحة قسم الإمام السيد موسى الصدر، والذي أطل خلاله عند الساعة السادسة إلا ربعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشات جهزت في المكان، بحضور عشرات الآلاف الذين غصت بهم الساحات، يتقدمهم ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير بيار رفول، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الزراعة غازي زعيتر، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، ممثل النائب سليمان فرنجية نجله طوني، نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” وتكتل بعلبك الهرمل، وفد الجمهورية اللاسلامية الإيرانية برئاسة معاون وزير الخارجية جابري أنصاري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقيادات عسكرية وأمنية، الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” السيد ابراهيم أمين السيد، رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، فعاليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية وثقافية واجتماعية، ووفود شعبية.

وقال نصرالله في مستهل كلمته: “أبارك لكم هذا الانتصار وهو انتصار الجيش والشعب والمقاومة على الارهابيين الذين احتلوا ارضنا الغالية، ونعلن عيد التحرير الثاني في 28 آب 2017، وأشكر الحاضرين الذين أتوا من كل المحافظات، وخصوصا أهالي البقاع على هذه التلبية العظيمة وهذه عادتكم وهكذا انتم أهل الوفاء والغيرة والحمية”

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