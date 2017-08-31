مكتب الوزير باسيل: عدم تحميل سليمان وسلام ومقبل وقهوجي مسؤولية كلام غير دقيق on August 31, 2017









المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل: كلام الوزير باسيل لا يعني اعفاءً لأي شخص من المسؤولية في المواقع التي كانوا يحتلونها

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التوضيح الآتي:

ما نقل عن رئيس “التيار” الوزير باسيل لجهة عدم تحميل سليمان وسلام ومقبل وقهوجي مسؤولية المرحلة السابقة غير دقيق إطلاقاً، والفكرة أتت من باب مطالبة التيار عدم مهاجمتهم اعلامياً كاستخفاف بالوزن السياسي لبعض الأسماء من ضمن المعادلة الداخلية والخارجية القائمة وليس اعفاءً لأي منهم من المسؤولية في المواقع التي كانوا يحتلونها، اضافة الى عدم دقة في الكثير من الأحاديث المنقولة.

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