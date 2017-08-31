مسيرات سيارة في المنية ابتهاجا بانتصار الجيش on August 31, 2017

افيد أن أجواء الفرح عمت منطقة المنية تضامنا مع الجيش لانتصاره في معركة فجر الجرود في جرود رأس بعلبك والقاع، وجابت مسيرات سيارة ترفع الأعلام اللبنانية ورايات الجيش وصور الشهداء وسجل إطلاق عيارات نارية ابتهاجا بالمناسبة.

وكانت المحطة الأولى في ساحة مبنى بلدية المنية، حيث لبى الأهالي دعوات هيئات المجتمع المدني إلى لقاء تضامني مع الجيش تخلله التبرع بالدم لصالح المؤسسة العسكرية، ثم شاركت البلدية في مسيرات جابت شوارع المدينة والتقت في تجمع رمزي رفعت في خلاله الأعلام اللبنانية ورايات المؤسسة العسكرية.

وقدم رئيس البلدية ظافر زريقة الورود لعناصر الجيش وألقيت كلمات دعت الى “احتضان المؤسسة العسكرية والوقوف الى جانبها”.

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