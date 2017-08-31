«عتباً» أميركياً حيال مجريات المعركة ضدّ «داعش» on August 31, 2017

بدا أن هناك «عتباً» أميركياً حيال مجريات المعركة ضدّ «داعش» وعدم إكمالها من الجيش اللبناني حتى آخر نقطة على الحدود مع سورية وترْك «حزب الله» يحدد مسار نهايتها وفق أجندته، وسط تقارير إعلامية عن اتخاذ واشنطن قرار استعادة 50 دبابة حديثة كانت تكفلت السعودية بدفع ثمنها وتَسلّمها الجيش واستخدمها مع أسلحة متطورة أخرى في معركة الجرود.

لكن الولايات المتحدة حرصت على تأكيد استمرار دعم الجيش، عبر اتصال أجراه أمس قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزف فوتيل بقائد الجيش اللبناني مهنئاً إياه بنجاح عملية «فجر الجرود»، وأداء الوحدات التي شاركت فيها. وأكد له «استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بالأسلحة والعتاد لتطوير قدراته وتعزيز مهماته».

وفي سياق غير بعيد، كانت المعطيات في بيروت عن جلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس للتمديد لقوة «اليونيفيل» في الجنوب تعكس التشدُّد الكبير بموقف واشنطن من «حزب الله» وسعيها ومن خلفها اسرائيل لتعديل صلاحيات هذه القوة بما يمنحها سلطة أكبر لمحاصرة الوجود العسكري للحزب ضمن «أرض الـ 1701»، وسط تقارير سبقت الجلسة وغمزت من قناة وجوب ترقُّب إذا كان التشدّد الأميركي يمكن أن يبلغ حد استخدام «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي أعدّته فرنسا بحال لم يلحظ التعديلات التي تطالب بها، وإذا كان تمديداً تقنياً قد يحصل لمدة أسبوعين بهدف منح المفاوضين مزيداً من الوقت وتفادي فراغ في نطاق عمل «اليونيفيل» التي ينتهي تفويضها اليوم.

الراي

التعليقات