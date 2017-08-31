طرابلسي هنأ الجيش بإنتصاراته: لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق on August 31, 2017

هنأ القسيس ادكار طرابلسي “الجيش اللبناني بانتصاره الساحق على أعداء لبنان الذين احتلوا بعضا من قممه الإستراتيجية في السلسلة الشرقية، ولفرضه شروطه عليهم مِما أفضى إلى انكسارهم وهربهم شرقا”. ونوه ب”النصر المجيد الآتي بتضحيات كبيرة من جنود بواسل على الرغم من خسارة أنفس شهداء غالين على قلب الوطن، معتبرا أن لا نصر رخيصا”.

ودعا إلى “تكريم شهادة الدم بالحفاظ على الوطن وعدم الإستخفاف بالسيادة والأمن والإستقرار، وتقديم دعم فعلي كبير للقوات المسلحة لكي لا تعطى فرصة جديدة ليتحصن الإرهاب في بلادنا من جديد”.

وتمنى على “أصحاب الآراء المنتقدة الإحتفاظ بآرائهم احتراما لآلام أهل الشهداء”، وطالب ب”تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تخبرنا الحقيقة كاملة حول ملف المنظمات الإرهابية في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع”.

ووجه طرابلسي التحية الى “جميع اللبنانيين بالأضحى المبارك”، منحنيا “أمام غصة ودموع أهالي الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم فداء عن سائر شعب لبنان”.

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