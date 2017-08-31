رئيس الجمهورية: أطلب من السلطات اجراء التحقيقات اللازمة بقضية العسكريين لتحديد المسؤوليات on August 31, 2017

وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم كلمة الى اللبنانيين عشية الذكرى ال 97 لإعلان دولة لبنان الكبير وعيد الاضحى، وقال: “أريد تهنئة اللبنانيين بثلاث مناسبات، أولها عيد الأضحى المبارك، ولهذا العيد المبارك أمثولتين إذ أن هناك قيما مطلقة تستحق التضحية لأجلها وأحيانا يجب التضحية في سبيلها وهي الحرية، وثانيا للانسان قدسية سامية لا يمكن التضحية بها، الا حين يقرر الانسان ان يضحي بذاته لحرية أخوته وأهل مجتمعه ووطنه”.

كما هنأ الرئيس عون بالمناسبة الثانية وهي مناسبة “انتصار لبنان على الارهاب وهو اليوم الذي يجسد معنى الاضحى بكل دقة، لانه انتصار على أشنع طاعون ولم يكن ممكنا لولا تضحية ابطال عظام منهم من سار شهيدا ومنهم من اصيب ومنهم من يقف على حدود الوطن دفاعا عن وجودنا، ولهؤلاء جميعا كل التحية والتقدير والاحترام”.

وهنأ بالمناسبة الثالثة، وهي “الذكرى الـ97 لاعلان لبنان الكبير الذي صار كيانا نهائيا لنا جميعا نتيجة ارادة ابنائه”، مشيرا الى أن “هذا لبنان الذي نؤكد اليوم انه كان ولا يزال وسيبقى كبيرا، لا بمساحة أرضه ولا تعداد ارضه وسكانه، انه لبنان كبير بالقيم التي يحملها والرسالة التي يحملها والتضحيات التي تقدم لأجله ولأجل قيمه في طليعتها الحقيقة”.

وختم: “من هنا واحتراما للحقيقة كقيمة انسانية واحتراما لشهادة الشهداء ومعاناة أهاليهم وكي لا يتهم بريء في ملفات وطنية كبرى طاولت قوانا المسلحة وأدمت قلوب اللبنانيية، أطلب من السلطات اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات، ووحدها الحقيقة تحرر”.

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