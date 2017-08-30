اطلاق المهرجان الصيفي للصليب الاحمر بالاشتراك مع بلدية الجديدة البوشرية السد on August 30, 2017

نظم الصليب الاحمر بالاشتراك مع بلدية الجديدة – البوشرية – السد، مهرجانه الصيفي السابع في حضور فعاليات من المنطقة واعضاء من المجلس البلدي وحشد كبير من محبي الموسيقى والغناء.

استمر المهرجان خمس ليال متتالية قدمت له نائب رئيس مركز الصليب الاحمر -البوشرية- اليز نصار وأحياه الفنانون الفرسان الاربعة، ربيع الجميل، محمد اسكندر، جورج الراسي، ناجي الاسطا وكريستا ماريا ابوعقل التي ارادت من خلال صوتها الملائكي العذب وبلفتة خاصة منها تقديم الدعم المعنوي لمؤسسة يجمع الكبار والصغار على محبتها ودعمها “الصليب الاحمر” وذلك بتأديتها باقة منوعة من الاغاني الفيروزية.

وجاء اطلاق المهرجان هذا في سبيل توفير الدعم المادي لأنشطة المركز على مدار السنة والتي تعنى بالتوعية على المخدرات، السيدا، حقوق الطفل …

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