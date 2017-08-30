أسماء النواب ل ١٠ الذين طعنوا قانون الضرائب on August 30, 2017

نجح حزب الكتائب اللبنانية في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب، وتوجه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً.والنواب هم:

سامي الجميل

نديم الجميل

سامر سعادة

فادي الهبر

ميشال دوري شمعون

فؤاد السعد

سليم كرم

خالد الضاهر

بطرس حرب

إيلي ماروني

والقانون المطعون بدستوريته هو القانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21-8-2017، والذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

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