محفوض لنصر الله: عرضك غير مقنع on August 29, 2017

سأل رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، في تصريح، الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله: “هل فعلا لولا مواجهاتك لسنوات كان يمكن لـ “داعش” أن يتمدد الى لبنان؟”. وقال: “لكن يا سيد العكس هو الصحيح، وهو أنه لولا تدخلكم في سوريا لما حصل كل هذا”.

وتوجه محفوض لنصر الله بالقول: “السيد نصر الله عرضك الليلة (أمس) غير مقنع على الإطلاق، فالنتيجة واحدة وهي ان عناصرك يعودون، أما العسكريون المخطوفون شهداء، ولماذا “داعش” تأمن لكم فقط؟”.

وتابع: “اذا كانت الادارة الاميركية خلقت المجموعات الارهابية، كما قال السيد حسن نصر الله، فكيف يبرر التفاوض والتفويض المباشرين وترحيل “داعش” الى العمق السوري؟”.

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