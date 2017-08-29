قبيسي: سنبقى ندافع عن وطننا من خلال المقاومة والجيش والشعب on August 29, 2017

أكد النائب هاني قبيسي في كلمة ألقاها خلال حفل تربوي أقيم برعايته في حبوش، “أننا لن نسكت على ظلم وعلى فوضى عملوا جاهدين لنشرها في جسد هذا الوطن، سنبقى مع المقاومين مجاهدين ندافع عن وطننا في وجه المعتدي من خلال المقاومة والجيش والشعب لكتابة تاريخ النصر”.

وقال: “الامام الصدر انتصر وهو في سجنه، وانتصرت مقاومتك وجيشك اللبناني ووطنك من خلال طرد الارهاب على حدودنا الشرقية، وانتصرت المقاومة والجيش اللبناني والجيش السوري وتبين ان الجنود المختطفين هم شهداء قضوا على مذبح الوطن لكي ينتصر لبنان”.

واضاف: “الارهاب المدمر اجتاح لبنان والدول العربية وسوريا والعراق، وهو نتاج للفوضى الخلاقة وها هي هذه الفوضى انهزمت من المحيط الى الخليج، وبشائر النصر ظهرت في لبنان اليوم وفي سوريا ستظهر قريبا، اليوم بداية النهاية لهزيمة مشروعهم وهزيمة الربيع العربي والذي انتصر مشروع الامام الصدر وهو القائل ان العيش المشترك هو الذي يحمي لبنان، وهو القائل لا تسكتوا على حرمان ولا على ظلم بل شكلوا مقاومة لمقاومة الاحتلال، نعم هو نصر لثقافة الامام الصدر، وان مشروعه باق في عقولنا وقلوبنا”.

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