رئيس المجلس الإغترابي للأعمال هنأ الجيش بانتصاراته على الارهاب on August 29, 2017

توجه رئيس “المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال” الدكتور نسيب فواز برسالة الى “مؤسسة الجيش اللبناني، قيادة وضباطا وأفرادا، بأصدق مشاعر الفخر والإعتزاز لملاحم البطولة التي يسطرها جيشنا العظيم في مكافحته للأرهاب، وفي بذله الدماء الزكية على مذبح الوطن، حفاظا على قسمه، وإلتزاما بعقيدته الثابتة”.

اضاف: “ونحن، إذ نؤكد لكم بأنكم اعدتم إلى قلوب اللبنانيين، المقيمين والمنتشرين، مشاعر العزة والكرامة والفخر بإلإنتماء إلى الوطن العزيز لبنان، فإننا نضع إمكانيات المغتربين اللبنانيين تحت تصرفكم، ورهن إشارتكم. نتمنى لجيشنا البطل المزيد من إلإنتصارات، إن على الحدود أو في الداخل اللبناني، فمؤسستكم المميزة كانت وستبقى الملاذ لجميع اللبنانيين، ومنبع الثقة والآمان لأبنائنا وأحفادنا”.

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