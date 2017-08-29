دار الفتوى: موقفنا من التعطيل الجمعة واضح كالشمس on August 29, 2017

نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى “ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من كلام منسوب الى مصادر دار الفتوى أو مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، يراد منه تشويش علاقته المتينة والقوية مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الحريص على دار الفتوى وموقعها ودورها الإسلامي والوطني”.

وأكد أن “موقف دار الفتوى ومفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من التعطيل يوم الجمعة واضح كالشمس ولا يحمل أي تحليل أو استنتاج، وكل المزايدات هي للتشويش ولا تصب في مصلحة المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة، وان الجهود التي يبذلها مفتي الجمهورية مع القيادات والمراجع المعنية والشخصيات والجمعيات والهيئات الإسلامية بخصوص التعطيل يوم الجمعة ستظهر نتائجها وسوف تعلن في حينها، ولا داعي للقيل والقال الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع، وما يعبر عن دار الفتوى ورأيها ومواقفها الوطنية والإسلامية هو ما يصدر فقط عن مفتي الجمهورية أو المكتب الإعلامي لدار الفتوى”.

وأعلن المكتب الإعلامي أن مفتي الجمهورية سيستقبل المهنئين أول أيام عيد الأضحى من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا في دار الفتوى.

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