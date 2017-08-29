اللبناني الواعد: النصر جاء منغصا باستشهاد العسكريين المخطوفين on August 29, 2017

هنأ “الحزب اللبناني الواعد” في بيان “الجيش اللبناني الباسل على النصر الذي حققه بعد تحرير جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك من التكفيريين والإرهابيين، منوها “بقدرات الجيش والمقاومة على التصدي للارهاب ودحره إلى غير رجعة، وأن النصر جاء منغصا باستشهاد العسكريين المخطوفين لدى داعش”.

واعتبر أن “المجريات الميدانية الأخيرة الحاصلة في الجرود أثبتت أن قوة لبنان هي بقوة جيشه وثبات مقاومته وعزيمة شعبه، مستغربا تلهي بعض السياسيين بالجدل حول ما إذا كان التنسيق للمعركة تم بين الجيش اللبناني والمقاومة أو لا، أما الذي رأيناه على أرض المعركة فيظهر تكاملا محترفا بتوقيت الهجمات وتوزيع الأدوار والمفاوضات التي كانت تدار بإسم الجيش والمقاومة والجيش السوري في نفس الوقت”.

وأكد الحزب أن “نتائج التسوية الأخيرة ما كانت لتتم لولا قبول الحكومة السورية بإدخال الإرهابيين من لبنان إلى الداخل السوري الأمر الذي قد يضعها في المستقبل أمام معركة جديدة مع هؤلاء التكفيريين وعلى أراضيها هذه المرة”.

ورأى أن “الدول الكبرى التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها لا تمانع في مفاوضة الإرهابيين لإستعادة أسراها سواء أكانوا أحياء أم أمواتا، يأسف لمستوى الهبوط الحاصل في التخاطب السياسي وبالأخص من قبل الذين كانوا يطالبون باستكمال المعارك في موسم الثلج وعلى أرض وعرة ما كان سيتسبب بسقوط عدد كبير جدا من الشهداء”.

ونوه الحزب “بنتائج التسوية التي تحققت والتي ما كانت لتتم لولا دماء شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا على أرض المعركة وبسالة جنود المقاومة داحضين كل المزاعم والروايات التي شككت بنتائج هذه التسوية ووصولها إلى خواتيم إيجابية”.

وأكد أن “النصر الناجم عن معركة الجرود أثبت أن الزمن اليوم هو زمن قوة لبنان في معادلته الذهبية “جيش، شعب، مقاومة” ما سيدفع أعداء الوطن إلى محاولة إلغاء مفاعيل هذا النصر، محذرا “الأفرقاء اللبنانيين من مغبة تبني خطاب مشكك يعيد البلد أعواما إلى الوراء ويوقعنا مجددا في بحر من المناكفات السياسية والطائفية بات الوطن بغنى عنها”.

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