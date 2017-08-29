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» الحريري مغردا: تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين .. ولحد هون وبس
الحريري مغردا: تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين .. ولحد هون وبس
on August 29, 2017
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رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على المتحاملين على رئيس الحكومة السابق تمام سلام، فقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “لا أتذكر أن المتحاملين على تمام بك سلام اليوم، انسحبوا من حكومته يومها احتجاجا على ما يزعمونه الآن”.
وأضاف: “تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين. كنا إلى جانبه وسنبقى… “ولحد هون وبس”.
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