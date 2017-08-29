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الحريري مغردا: تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين .. ولحد هون وبس

on August 29, 2017

رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على المتحاملين على رئيس الحكومة السابق تمام سلام، فقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “لا أتذكر أن المتحاملين على تمام بك سلام اليوم، انسحبوا من حكومته يومها احتجاجا على ما يزعمونه الآن”.

وأضاف: “تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين. كنا إلى جانبه وسنبقى… “ولحد هون وبس”.

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