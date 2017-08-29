الاتحاد العمالي هنأ اللبنانيين بيوم التحرير من داعش والنصر on August 29, 2017

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها العادي برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وحضور الأعضاء. وأشارت في بيانها إلى “يوم التحرير الثاني الذي تحقق أمس من فلول عصابات الإرهاب والتكفير أمثال داعش والنصرة وسواها”، ورأت فيه امتدادا “للتحرير العظيم للأرض في جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني”.

وهنأ “الجيش اللبناني البطل ومن مجاهدي المقاومة ومن كل اللبنانيين بالتحية الصادقة للبطولات التي صنعوها والأمجاد التي حققوها في تحرير الأرض وفي استعادة رفاة الشهداء الأبطال… وما كل ذلك إلا ترسيخا لوحدة الثلاثية الماسية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة”.

وتقدمت هيئة المكتب من “أهالي الشهداء الذين خطفوا واغتيلوا على يد العصابات المجرمة بالشد على أياديهم، حيث قدموا كوكبة من النجوم التي ستبقى مشعة في سماء لبنان وتاريخه المعاصر وستكون نبراسا للأجيال الآتية يقتدى به”.

التعليقات