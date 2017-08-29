أرسلان: رحم الله كل شهيد سقط في معركة مفصلية ستسجل في تاريخ لبنان on August 29, 2017

تقدم رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال أرسلان، في بيان بالتحية والتهنئة لقيادة الجيش وقال: “نتقدم لقيادة الجيش بشخص قائده الباسل العماد جوزاف عون وكل ضابط ورتيب وجندي بتحية إكبار على ما قدموه على مذبح الوطن، فلقد طبقوا بدمائهم الزكية قولا وفعلا شعار التضحية والشرف والوفاء، رحم الله كل شهيد سقط في معركة مفصلية ستسجل في تاريخ لبنان”.

وأضاف: “كما أتوجه بالتهنئة إلى الأخ الكبير المقدام سماحة السيد حسن نصرالله ومن خلاله الى كل فرد من أفراد المقاومة البطلة على ما أنجزوه في المعارك الأخيرة والتي أيضا ستسجل في السجل الذهبي ضمن سلسلة الإنجازات التي قدمتها المقاومة في تعزيز قوة وصمود هذا الوطن. وإلى كل عائلة شهيد أتقدم بأحر التعازي سائلا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته”.

وتابع: “ولا يسعني أيضا إلا أن أتوجه بالتحية الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري على مواكبتهم ودعمهم لما تحقق”.

وختم: “وأخص بالشكر والإمتنان والتهنئة والإحترام والتقدير الكبير أخي سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد لمساعدته ومساندته ودعمه ومواكبته الشخصية لما حدث، بتغطية ومساندة كاملين من الدولة والجيش العربي السوري من جهة الحدود السورية، حيث كان لهم الدور الفاعل بحسم المعارك التي حصلت، وهذا الأمر ليس بغريب على الإطلاق لما نعرفه من حرص الرئيس الأسد الشديد على العلاقة بين البلدين وخاصة في المعركة المصيرية التي تهددنا جميعا بمواجهة الإرهاب التكفيري بصوره وأشكاله وأنواعه كافة”.

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