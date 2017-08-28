نصرالله: البند الاول من المفاوضات مع داعش كشف مصير الجنود المخطوفين on August 28, 2017

اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذه الليلة وللمرة الرابعة خلال شهر آب الحالي، متحدثا عن آخر المستجدات والتطورات والتي تكللت بتحرير اراضي لبنان من الارهابيين التكفيريين “داعش”.

توجه في بداية كلمته بالتحية لشهداء الجيش، سائلا الله لعائلات هؤلاء الكريمة الاعتزاز بشهدائهم الذين هم شهداء الجيش والوطن، كذلك توجه بالتحية الى ارواح شهداء المقاومة والجيش السوري.

واعلن ان حديثه سيكون على شقين حول ما حصل وتقييم سريع لما سيحصل وقال “بعد كلمتي الاخيرة قبل ايام قرأت ردودا غاضبة، وانا اتفهم غضب البعض وقلقهم، ولكن بعض الكلام كان عاديا وقد اعتدنا عليه من نوع آخر انه مسرحية ونهاية، ولكن هناك نقطة لا يمكن ان تمر لأن لها علاقة بأخلاقية حزب الله وهذا لا يمكن ان نتسامح فيه”.

اضاف “بعد انتهاء الكلمة صدر ردود سريعة ومنها ان حزب الله يبتز الشعب اللبناني واهالي العسكريين، بهدف فرض التنسيق مع سوريا”.

واضاف “انا لم اقل هذا الكلام، وانا الان لست في وارد حسن الظن مما قالوه”، مستذكرا ما قاله في خطابه الاخير حول ما طرحه لجهة التفاوض وخياراته مع داعش، طالما ان القيادة السورية تقبل بذلك”.

وتابع “ليس حزب الله الذي يقال عنه انه يبتز في قضية انسانية”.

واعلن “كل من قال هذا الكلام احزابا ام تيارات او اعلاميين او سياسيين هم اما جهلة ولا يعرفون اللغة العربية، او انهم لئام عديمو الاخلاق”.

وقال “ذهبنا الى المفاوضات ومنذ اللحظة الاولى كانت داعش تطلب وقف اطلاق النار للتفاوض ونحن لم نكن في هذا الوارد، ومثلنا الجيش السوري، ولكن امام المعركة الحاسمة انهارت داعش واستسلمت ولم يبق امامها سوى القبول بشروطنا بعد مماطلة ومماحكة واخذ ورد من جهتها”.

وكشف انه يتحدث بصراحة توضيحا للرأي العام وقال “عندما طلبوا التفاوض عرضنا نحن شروطنا، وكان محسوما لدينا خروج جميع ارهابيي داعش وقلنا لهم ان البند الاول كشف مصير الجنود المخطوفين سواء احياء او اموات، اضافة الى الحصول على رفات شهداء حزب الله في القلمون ، وايضا الاسرى ورفات الشهداء ومن كل الجنسيات من جنود سوريين ولبنانيين من حزب الله او من المقاومة العراقية او لواء فاطميون وغيرهم، اما المطلب الرابع فهو اطلاق سراح المطرانين اليازجي وابراهيم والمصور الصحافي سمير كساب”.

وتابع “كان جوابهم ايام المفاوضات ان المطرانين وكساب ليسوا عندنا وليس نحن من خطفهم ولا نملك معلومات عنهم”. موضحا “انه في موضوع الاسرى في البادية قالوا انه لا يوجد سوى اسير واحد عندنا هو احمد معتوق، آسفا “لأن اخلاقيات داعش لا تبقي على اسير وتعمد الى قتلهم فورا”.

واشار الى “ان داعش لا يهتم لا بالميت ولا بالحي”. كما لفت الى مطلبهم إطلاق سراح سجناء لهم في رومية لكننا رفضنا”.

واضاف “اما شرطنا الاهم فكان حول معرفة مصير الجنود اللبنانيين”. واكد رفض حزب الله تجزئة المراحل، وان يكون الحل كاملا واوله الكشف عن مصير الجنود اللبنانيين.

وشدد على “انه في ظل التفاوض كنا نستكمل المعركة واحتلال التلال والتقدم، عندها ايقنت داعش انه لا مجال الا للقبول بالشروط والاستسلام”.

واعلن انه لو لم يعطوا جوابا صباح الاحد لكانت الامور اتخذت منحى آخر. وذكر ان حزب الله اتصل بالامن العام بعد ابلاغ داعش عن مكان الجنود العسكريين، واعلن ان عدد مقاتلي داعش الذين خرجوا هم 670 مقاتلا ارهابيا. وذكر انه ارسل وفدا الى والد الجندي مجهول المكان عباس مدلج، واضعا كل الخدمة من اجل كشف مصيره.

ولفت الى الاصوات التي ارتفعت عبر الاعلام عن مصير الجنود العسكريين تطالب بمحاكمة ارهابيي داعش الذين ذهبوا. نحن نتفهم مشاعر هؤلاء، ولكن هناك من يريد العمل على تشويه هذا الانتصار، كما حاولوا سابقا تشويه صورة تحرير جرود عرسال.

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