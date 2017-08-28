مقبل بعد الاعتداء على مكتبه في الرابية: نطالب بتحقيق شفاف لتبيان الحقائق on August 28, 2017

أصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني السابق سمير مقبل البيان التالي:” حوالي الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الاثنين، أقدمت مجموعة معروفة الانتماء السياسي تسمي نفسها “أوميغا تيم” على الاعتداء على مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني السابق سمير مقبل.

وعلى الفور، نزل الوزير مقبل وسمع هتافات الشبان المطالبين بضرورة معاقبة “الخونة” على خلفية خبر استشهاد العسكريين على يد المنظمة الارهابية “داعش”، وطالب أمام الجميع بفتح تحقيق شفاف لتبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، بدلا من رمي التهم وإطلاق الأحكام جزافا.



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وإذ شدد مقبل على ضرورة تبيان الحقائق، أسف للتعبئة الممنهجة التي دفعت بهؤلاء الى هكذا تصرف غير لائق وفي غير مكانه، والذي تزامن مع عدم معاقبة المجرمين القتلة وتركهم يعودون الى بلادهم سالمين، أمام أعين الدولة اللبنانية، وكأن شيئا لم يكن”.