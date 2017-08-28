سامي الجميل: لحماية الانتصار ووضع الكلام السياسي جانبا وتوفير الغطاء الكامل للجيش on August 28, 2017

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وأعضاء المكتب السياسي الكتائبي بلدة رأس بعلبك، تأكيدا للدعم المطلق للجيش اللبناني وأبناء المنطقة في هذه الأوقات المصيرية التي تمر بها البلدة ولبنان.

وكانت للوفد الكتائبي محطات عديدة شملت كنيسة البلدة والثكنة العسكرية فيها وإقليم رأس بعلبك – الهرمل.

وأكد الجميل في محطات الزيارة “دعم الحزب للجيش الذي يمثل رمز الوحدة الوطنية ولأبناء المنطقة الذين واجهوا الارهاب بشجاعة وتضافر مع جيشهم الوطني”.

زيارة الكنيسة

وقال الجميل من كنيسة رأس بعلبك: “يشرفنا الاجتماع بقيادات المنطقة، ونحيي الأبطال الذين قاوموا وواجهوا، ونؤكد الدعم المطلق لجيشنا الوطني. لقد أتينا لنقول لكم إننا الى جانبكم، ولنسلم على الابطال ضباطا وأفرادا”.

أضاف: “لم نأت للتكلم في السياسة، بل لشكر أبطال الجيش اللبناني باسم كل اللبنانيين الذين يعيشون بأمان اليوم بفضل هؤلاء الأبطال الضباط والعسكريين، الذين يشكلون الفخر والقدوة، وندعو الله إلى أن يحفظهم لنا”.

وتابع: “إن البزة المرقطة أصبحت رمزا للوحدة الوطنية ولشرف الشعب اللبناني وكرامته، وإن بلدة رأس بعلبك أصبحت بلدة مقدسة وسندعمها ونحميها ونحافظ عليها لتكون الحامية والواقية للبنان. إن الجيش، ومن خلال ضباطه، أكد لنا أنه سيبقى ويحمي الحدود فور انتهاء عملية التحرير، وهو يأخذ على عاتقه ضبط الحدود ومواكبة المنطقة والدفاع عنها، كما كنا نحلم منذ زمن بأن ينتشر الجيش على كامل الحدود السورية والاسرائيلية ويدافع عن لبنان وحدوده وسيادته”.

وأردف: “هذا الحلم يتحقق بعد أن دفعنا الثمن غاليا. نحيي أهالي شهداء الجيش الذين يبكون ويشعر معهم كل لبنان ويصلي لهم، والتحية الأكبر يجب أن توجه إلى عائلات شهداء الجيش الذين يدفعون الثمن عنا جميعا. علينا أن نسهر على حماية الانجاز والانتصار، ونضع جانبا كل الحسابات والكلام السياسي ونعطي الغطاء الكامل للجيش”.

وختم: “كل الباقي أي التوصيف، وفي بعض المراحل الخيانة التي حصلت، وفي أماكن أخرى التقصير من قبل دولتنا ومحاولة تطميش انتصار الجيش، فسنتحدث عنها لاحقا، ولكن لا يعتقدن أحد ألا كلام لدينا لنقوله. لا يعتقدن أحد أن وقت الحساب لن يأتي، لكننا ملتزمون الكلام الوطني تكريما لشهداء الجيش ولانتصاره الكبير الذي تحقق اليوم. لا نريد بندقية، إلا بندقية الجيش اللبناني، ولا نريد بزة إلا بزة الجيش اللبناني”.

داوود

وفي وقت سابق، زار رئيس حزب الكتائب والوفد المرافق قائد الجبهة العميد الركن المغوار فادي داوود في ثكنة رأس بعلبك، وكانت زيارة دعم للجيش اللبناني والتعبير عن الالتفاف السياسي الكامل والشامل حول الجيش.

وعاين رئيس الحزب والوفد المرافق أهمية الإنجاز التاريخي للجيش اللبناني الذي استطاع للمرة الأولى منذ تأسيسه المناورة بكل أسلحته البرية والجوية والاستخباراتية والاستطلاعية بعملية صعبة والوصول للمرة الأولى منذ الاستقلال إلى الحدود الشرقية للبنان والانتشار عليها بقوته الذاتية من دون مساندة أحد. ولقد حصل ذلك رغم التحذيرات الدولية التي أشارت الى صعوبة نجاح الجيش في القيام بعملية كهذه من دون خسارة كبيرة في الارواح والعتاد، وإن عملية كهذه باعتراف المراقبين العسكريين الدوليين ستشكل حالة نموذجية تدرس في المعاهد العسكرية العالمية”.

زيارة خيمة العسكريين



وكان النائب الجميل والوفد المرافق قد زارا خيمة العسكريين المتقاعدين في وسط البلدة، والتقيا عددا من المتقاعدين.

وقال لهم الجميل: “نحن هنا لنعلن أننا الى جانبكم، ومواقفنا في المجلس النيابي وخارجه هي دعما لكم، ولكن المشكل أن السلطة تعمل كيفما كان، ولم تأخذ في الاعتبار حقوق وتضحيات الناس، ونؤكد لكم تضامننا ووقوفنا معكم، فلولاكم لبنان غير موجود، ونحن نقدر تضحياتكم”.

من جهته، قال المؤهل الأول المتقاعد الياس الحلاق: “نحن كمتقاعدين نريد أن نطعن في قانون سلسلة الرتب والرواتب، فهو يخالف المادة 7 من الدستور، وتعديل المادة 79 منه”.

وتوجه النائب الجميل بعد ذلك الى ساحة البلدة، وصافح جنود وضباط سرية المجوقل الموجودة هناك.

زيارة إقليم بعلبك – الهرمل

وكان الجميل فور وصوله الى رأس بعلبك زار إقليم بعلبك – الهرمل الكتائبي، حيث أقيم له استقبال حاشد من الحزبيين، وعقد لقاء في حضور رئيس الاقليم سعد الله عردو، الذي كانت له كلمة رحب فيها ب”رئيس حزب الكتائب وأعضاء المكتب السياسي”، مشددا على “معاني هذه الزيارة لهذه المنطقة في هذه الفترة بالذات”.

وألقى الجميل كلمة اعتبر فيها أن “القوة هي في أن يتمسك الإنسان بأرضه في رأس بعلبك وفي هذه المنطقة”، وقال: “أنتم قدوة للبنان، ونحن أتينا الى هنا لنقول لكم إننا الى جانبكم، فوقوفكم وبقاؤكم وتمسككم بحريتكم وبأرضكم وبانتمائكم وهويتكم مثال للجميع، ومن بالغ الاهمية النضال في رأس بعلبك”.

وأعلن أن “وجود الحزب تاريخي في هذه المنطقة، وهو مستمر اليوم، وهذا هو الاجتماع الأول للقيادة الحزبية في رأس بعلبك بالإقليم”، وقال: “أردنا أن نفتح هذا البيت لنقول لكم إن رأس بعلبك هي في قلب لبنان وفي قلب الكتائب وفي قلب القضية اللبنانية. نحن هنا لنتضامن معكم، وستجدوننا معكم في كل الاوقات الصعبة، كنا بجانبكم أول ما بدأت الأحداث. واليوم، لدى انتصار الرأس والجيش اللبناني ولبنان اتينا نحتفل معكم. اليوم هو للصلاة من أجل العسكريين، الذين أعطوا حياتهم من اجلنا، ونحن نعبر عن دعمنا الكامل للجيش اللبناني الذي نفتخر فيه، وهو بين أهله وفي بيئته الحاضنة”.

أضاف: “نريد أن يبقى هذا البيت مفتوحا لكل أبناء البلدة، وسنسمي هذه القاعة على اسم الشهيد هاني بيطار، الذي هو قدوة لنا ولكل اعضاء هذا القسم. من هنا، ومن هذا البيت، ستعود الكتائب الى بعلبك الهرمل، ستعود من خلال العملية الانتخابية تمثيلا لمنطقتنا ولكل مشروعنا السياسي الذي نمثله”.

زيارة بلدية رأس بعلبك

وكان النائب الجميل زار بلدية رأس بعلبك حيث كان في استقباله رئيس البلدية العميد المتقاعد دريد رحال واعضاء المجلس البلدي.

وعرض رحال للنائب الجميل الأوضاع في البلدة والمطالب الانمائية والحياتية وحاجتها الى الطرق والمياه والكهرباء والمشاريع الانمائية التي تدعم صمود اهلها وبقائهم وتجذرهم في ارضهم”، مطالبا ب”دعم النائب الجميل والحزب”.

وعبر النائب الجميل عن استعداده ل”مؤازرة ومساندة مطالب البلدية والاهالي”، مثنيا على “صمود هذه البلدة العزيزة على قلبه”.

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