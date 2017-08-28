حوري: كنا نتمنى لو نال المرتكبون من داعش عقابهم ولم يتمكنوا من الافلات on August 28, 2017

أكد النائب عمار حوري في حديث لإذاعة صوت لبنان 100,3 – 100,5 أننا كنا نتمنى “لو نال المرتكبون من تنظيم داعش عقابهم العادل ولم يتمكنوا من الافلات من العقاب”، مشيرا الى “ان الدولة فقط هي التي تحمي الجميع وتؤمن الاستقرار للجميع ولاسيما ان الجيش اثبت انه قادر على الدفاع عن لبنان وهو المؤهل والحصن الحصين الذي يلجأ اليه اللبناني”.

وردا على ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل ان المقاومة لا تتناقض مع الدولة، اعتبر حوري “ان سلطة الدولة يجب ان تكون حصرية”، وقال:”لن نقبل ان نقايض عليها وبأي شراكة بين منطق الدولة وحصرية السلاح بيد الدولة”.

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