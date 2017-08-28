برنامج “طموح سعد عبداللطيف”مسيرة اثنا عشر عاما من تحقيق طموح أكثر من 2800 طالب وطالبة on August 28, 2017

بيروت، آب 2017: اختتمت شركة بيبسيكو أكبر العلامات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، وبالتعاون مع جمعية أجيالنا، الجمعية الخيرية في لبنان والمكرّسة لدعم التعليم والصحة والعمل الاجتماعي برنامج “طموح سعد عبداللطيف” للمنح الجامعية في عامه الثاني عشر. وشهد برنامج المنح الدراسية “طموح سعد عبداللطيف”، الذي يهدف الى تمكين الشباب العربي من متابعة تحصيلهم العلمي، توزيع 270 منحة جامعية لهذا العام، حيث تسلّمها الطلاب الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية في مركز جمعية أجيالنا.

وفي إطار التعليق على الحدث، قال السيد نديم نقفور نائب الرئيس الأول في بيبسيكو الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيبسيكو: ان بيبسيكو وزّعت المنح على طلاب استحقوها بجدارة لتفوقهم العلمي. وأكّد أن نجاح برنامج “طموح” هو بفضل الشراكة المميزة مع جمعية اجيالنا. كما سلّط الأضواء على جهود بيبسيكو وشركائها بالعمل الملتزم والمتفاني لتمكين الشباب العربي عبر برنامج طموح. “برنامج “طموح سعد عبداللطيف” واحد من طرق عديدة تدعم فيها بيبسيكوعملية تنمية التعليم في لبنان باعتمادها مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستحقين، لتمكين الشباب الذين يواجهون تحديات اقتصادية من متابعة مسيرتهم نحو المعرفة وتحقيق طموحاتهم رغم المعوقات المحيطة بهم، والتحوّل إلى أعضاء منتجين في المجتمع.

بدورها، ذكرت الدكتورة لينا الزعيم الدّدا، رئيسة جمعية أجيالنا، المبادرات التي قام بها برنامج طموح على مدى السنوات الماضية، مشيرةً إلى تأثير البرنامج الإيجابي على الشباب اللبناني. كما شكرت بيبسيكو لتأسيسها هذا البرنامج الذي يتماشى مع مبادرات وبرامج الجمعية لتمكين الفئات الأقل حظاً في لبنان، كما حثّت بقية الشركات الخاصة على اتباع مسار شركة بيبسيكو في ترك بصمات مشابهة في تطوير وتمكين الشباب.

يجدر بالذكر أنه منذ إطلاق برنامج طموح في العام 2006 وحتّى اليوم، أمّن البرنامج حوالي 2818 منحة دراسية لطلّاب متفوّقين من مختلف المناطق اللبنانية يعانون من صعوبات مادية. ويعد برنامج طموح سعد عبد اللطيف احدى برامج بيبسيكو المتعددة التي تدعم فيها المجتمع، بتمكين الشباب من خلال التعليم في لبنان والمنطقة، من خلال التزام بيبسيكو بـ”الأداء الهادف” الذي تحرص الشركة من خلاله على مساندة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها والمبادرة بالاستثمار فيها.

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