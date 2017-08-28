انطوان سعد: لتحصين انتصار الجيش على الإرهاب بالالتفاف حول المؤسسة العسكرية on August 28, 2017

دعا عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أنطوان سعد في تصريح اليوم، إلى “تحصين الانتصار الذي أنجزه الجيش اللبناني على الإرهاب، في معركة فجر الجرود، بمزيد من الالتفاف حوله وحول كل الاجهزة الامنية والعسكرية، والاستفادة من مناخات التلاقي على هذا العنوان الجامع لضخ الحيوية والدينامية في المشهد السياسي الذي يبدو أن البعض يريد استغلال هذا الإنجاز التاريخي لمصالح ضيقة، ولأهداف شعبوية تخدمه في الانتخابات النيابية المقبلة”.

واعتبر سعد أن “الحفاظ على هذا الإنجاز الوطني يكون بالتماسك الحكومي وبحماية الأمن والاستقرار ودعم الجيش وسائر الأجهزة، عبر تسليحه وتجهيزه لأنه السلطة الشرعية القادرة على حماية كل الحدود ومواجهة اي اعتداء”.

وإذ نوه ب “شجاعة قائد الجيش العماد جوزاف عون ودور قيادة الجيش البطولي، وحكمة اللواء عباس أبراهيم”، أكد سعد أن “الجيش استبسل في معركة عرسال الأولى وقدم الشهداء والجرحى قبل عملية أسر الجنود اللبنانيين”، مذكرا بمواقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حيث دعا خلال جولة له في قرى قضاء راشيا والبقاع في صيف 2014 إلى “التفاوض مع التنظيمات التي اختطفت الجنود من أجل إطلاق سراحهم عبر تسريع محاكمات الموقوفين الاسلاميين، وإطلاق من انتهت محاكمته أو من ثبتت براءته لكن حينها قامت الدنيا ولم تقعد”.

وإذ توجه بأخر التعازي من عائلات شهداء الجيش وقيادتهم “الذين قضوا غدرا على يد العصابات الإرهابية”، أعرب سعد عن “عميق الحزن والاسى إزاء انتظارات أهاليهم وخيبة آمالهم، إذ وصف حسين يوسف والد الشهيد محمد بالرجل العصامي الصابر والصامد والمؤمن بقضاء الله وقدره، والرجل المثال الذي قدم درسا في الوطنية والانتماء والإنسانية والأخلاق”.

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