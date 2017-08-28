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» أجراس الكنائس قرعت في عكار حدادا على أرواح شهداء الجيش
أجراس الكنائس قرعت في عكار حدادا على أرواح شهداء الجيش
on August 28, 2017
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افيد أنه قرعت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، أجراس الكنائس في القبيات وفي العديد من القرى والبلدات العكارية حدادا على ارواح شهداء الجيش وتضامنا مع عائلاتهم. ورافق ذلك الوقوف دقيقة صمت إجلالا للشهداء الذين لن يغيبوا ابدا عن بال ابناء عكار.
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