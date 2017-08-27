‏⁧‫اللواء ابراهيم‬⁩: للأسف.. انتشال رفات نعتقد انها ل”العسكريين المخطوفين لدى داعش” on August 27, 2017

‏⁧‫#اللواء_عباس_ابراهيم‬⁩ من ساحة رياض الصلح: للأسف الأمن العام والجيش اللبناني يعملان على انتشال رفات نعتقد انها للعسكريين. ، العدد التي استخرج حتى الآن 6 رفاة ونتوقع ان يصبح 8 كما افادت المعلومات،.

‏⁧‫واضاف‬⁩: تبين معنا أن الجثث بعيدة على بعد أمتار من المكان الذي بحثنا فيه في الجرود، ولا معلومات عن المصوّر سمير كسّاب والمطرانَين المخطوفين.

‏مدير الأمن العام في ⁧‫قال ان عناصر ⁧‫داعش‬⁩ التي استسلمت للجيش أرشدتنا لمكان رفات العسكريين.

وكان مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قد أكد اليوم الأحد، أن “ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش الإرهابي سيغلق اليوم”.

ذاك جاء خلال مداخلة تلفزيونية تعليقا على الاخبار التي اعلنتها وسائل اعلام قريبة من حزب الله حول مصير العسكريين المختطفين لدى داعش.

قيادة الجيش اللبناني كانت قد لعلنت وقف اطلاق النار عند الساعة السابعة من صباح اليوم لافساح المجال للمرحلة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين.

اما وزير الدفاع، يعقوب الصراف، فقال اليوم خلال زيارة تفقدية لمركز عمليات “فجر الجرود” في رأس بعلبك شرق لبنان “لا معلومات عن مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش، والجيش سيصدر بيانا بهذا الخصوص في حال ورود أي معلومات”.

وأضاف: “مكلف بالتفاوض القوى الأمنية مجتمعة”

الوزير جبران باسيل لفت إلى “أن لبنان يعيش اليوم انتصارا جديدا على الإرهاب وبقوته واستسلام داعش حصل تحت قوة النيران”.

كذلك توجه أهالي المختطفين إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت مقابل مقر الحكومة بانتظار الكشف عن مصير أبنائهم.

حسين يوسف، والد أحد المختطفين أكد في وقت سابق للاناضول ” أن لا معلومات لديهم حتى الآن عن مصير العسكريين المخطوفين وينتظرون إبلاغهم رسميا بالنتائج.

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