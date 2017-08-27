وصول موكب الصليب الأحمر إلى المستشفى العسكري
on August 27, 2017
Share this on WhatsApp
افيد ان موكب سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والتي تقل رفات الأشخاص الثمانية التي عثر عليها اليوم في وادي الدب في جرود عرسال، إلى المستشفى العسكري، تمهيدا لاجراء فحوصات الحمض النووي لتحديد هويات أصحابها.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net