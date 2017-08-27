باسيل: حررنا بلدنا من الإسرائيلي واليوم تحررنا من داعش on August 27, 2017

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته البقاعية برفقة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، بلقاء مع الأهالي في صالة كنيسة سيدة الزروع في بلدة شليفا، في حضور رئيس البلدية يوسف رعيدي وأعضاء المجلس البلدي، باتريك الفخري، مخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء الجيش، وألقى الأديب والشاعر الياس الهاشم كلمة الأهالي، فقال: “أهلا وسهلا بكم رجال الإصلاح والتغيير في بلدتكم شليفا، التي تستقبلكم بكل عزة وافتخار، فقلوبنا وبيوتنا لكم مفتوحة، وترحب بكم على رفرفات بيارق النصر الآتي من فجر جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع والفاكهة، تزف خبر نصر أبطال الجيش والمقاومين الشرفاء”.

وأكد أن “شليفا بلدة الجيش اللبناني المفدى، يحمل شبابها المعول بيد والقلم باليد الأخرى، نأكل من خيرات سهلنا ونعيش من تعب أيدينا بكل فخر واعتزاز، بلدتنا هي بلدة العيش الواحد وتشكل النموذج لشباب المجتمع اللبناني، نحن هنا انتماؤنا للوطن وللأرض وللدولة، وسنبقى مع أهلنا في البقاع الشمالي مسيحيين ومسلمين متشبثون بأرضنا، مظللين بالعلم اللبناني وبالإيمان بالله وبثوب أمنا العذراء”.

رعيدي

بدوره، رحب رعيدي بالوزيرين باسيل وأبي خليل، مطالبا ب”تجهيز بئر البلدة الإرتوازية بمحول كهربائي لضخ المياه إلى خزان البلدة، وتأمين إنارة مدخل شليفا بالطاقة الشمسية”.

باسيل

وتحدث باسيل فقال: “قررت زيارة بلدة شليفا للقاء هذا الشعب الطيب، وثانيا لأنهم يقولون لي غن الأكثرية فيها مع التيار الوطني الحر، ولكن ترجموا تأييدكم بطلبات انتسابكم، فالمحبة تكون بالعمل. ولكي نصل إلى نتيجة يجب أن نكون متراصين مع بعضنا، وكلما كنتم أقوياء وكلما طالبتم نستطيع أن نعمل وننجز أكثر، نحن اتكالنا عليكم وعلى الناس الطيبين أمثالكم وعلى القرى الطيبة مثل قريتكم، ونحن لا نستطيع أن نفعل أي شيء من دونكم. حتى نستطيع أن ننجز يجب أن يكون وراءنا شعب يطالب ويحاسب ويسألنا ماذا فعلتم، لنبقى نشعر بأن المطلوب منا أن نشتغل ونتابع أكثر، لأن هذا الزمن ترون كم هي مصاعبه كبيرة، ولكن نحن أقوى وسنتغلب عليها”.

أضاف: “اليوم ننتقل من انتصار إلى انتصار، وفي كل يوم نحقق شيئا نعتز بأنه تحقق، والكهرباء التي هي حلم اللبنانيين سنحققها والمشاريع الكبرى للدولة سوف ننفذها”.

وتابع: “حررنا بلدنا من الإسرائيلي، وتخلصنا من الوصاية السورية، وانتخبنا العماد عون رئيسا للجمهورية، وعملنا قانون انتخابات والكثير من الأشياء، وحررنا بلدنا اليوم من داعش، وسسنحقق أكثر من ذلك بثقتكم وإيمانكم وثباتكم”.

وإذ أكد “أهمية المحاسبة”، قال: “لا نريد تجديد التوكيل “على العمياني”، وإنما نريده أن يتجدد بالمحاسبة، وإذا كان عدد نواب البرلمان بالكتلة أكثر نستطيع أن نحقق بعملنا أكثر، خاصة عندما نكون متحدين وأقوياء ونحصل على أكثرية، فنحن نحارب بالكتلة وبالشارع. نحن من نعمل اصلاح بالبلد، صار الفاسدون يريدون أن يحدثوننا عن الإصلاح، ونحن الذين اشتغلنا منذ ثلاث سنوات مع قائد الجيش ومع القيادة السياسية لكي يتم مواجهة الإرهاب في جرودنا، ولكن لأنه حصل تواطؤ صار هكذا بجرودنا، ولأننا سكتنا وتقاعسنا ولم نسمح لجيشنا القادر أن يحرر حصل ما حصل في جرودنا، وسقط لنا شهداء، إضافة إلى العذابات والخسائر في الاقتصاد والسياسة”.

ولفت إلى أنه “عام 2014 كنا نتقاتل في مجلس الوزراء إذا بيطلع الجيش ليحرر جرودنا أم لا، ونتناقش اذا داعش ارهاب او ليست إرهابا، ونتهم بعضنا إذا قيل إن لبنان بلد قاعدة، وعندما اتفقنا كلنا انه يوجد قاعدة وداعش وارهاب صرنا نفتش عن شيء آخر نختلف عليه. الآن نشكر الله أننا جميعا اتفقنا على وجوب طرد الإرهاب من بلدنا، ونشكر الله على قرارنا القوي والحر في السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وعند توفر القرار الداخلي الوطني الحر، تأمر السلطة السياسية الجيش بأن يحرر، وعلى رأس الجيش هناك قيادة تقدر وتنفذ وتلبي، وهكذا تتحرر الارض وتتحقق السيادة ويستعاد القرار ونكون أقوياء”.

وأكد ان “في هذا البلد قدرة على تأمين المياه والكهرباء والطرقات والمواصلات والخدمات، اذا توقف النهب والسرقة والهدر الكبير، وهذا كله بحاجة الى قوة في الموقع السياسي وإلى إصرار، وكما تمكنا بعنادنا من إخراج الوصاية، فإننا بعنادنا سوف نقضي على الفساد وعلى رعاة الفساد وعلى الفاسدين”.

وختاما، قدم المجلس البلدي درعين تكريميتين للوزيرين باسيل وأبي خليل.

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