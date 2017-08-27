اللواء: إبراهيم يتوجه إلى “خيمة أهالي العسكريين” للإعلان عن إقفال الملف on August 27, 2017

مصادر خاصة لموقع اللواء: إبراهيم يتوجه إلى “خيمة أهالي العسكريين” للإعلان عن إقفال الملف.

ذكرت مصادر متابعة لموقع “اللواء” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، سيصل عند الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد إلى “خيمة أهالي العسكريين المختطفين” في ساحة رياض الصلح _ بيروت ، للإعلان عن إقفال ملف المخطوفين العسكريين.﻿

وكان اشار رئيس لجنة أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش الى “اننا لم نتبلغ بعد أي معلومة رسمية عن أبنائنا وننتظر الإعلان من اللواء عباس ابراهيم.

وأكد نظام مغيط شقيق المعاون الأسير ابراهيم مغيط لدى داعش “ان اهالي العسكريين المخطوفين سيصلون الى الخيمة في ساحة رياض الصلح خلال ساعة ونصف .”

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