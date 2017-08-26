نقابة المصورين الصحافيين انتخبت سمير كساب عضوا فخريا في مجلسها on August 26, 2017

عقدت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، في مقر نقابة الصحافة، جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد للنقابة، في حضور ممثل وزارة العمل نبيل اسبر.

بدأت الجمعية بالنشيد الوطني، فالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش والصحافة، ثم ألقى النقيب عزيز طاهر كلمة شكر فيها اعضاء المجلس والمستشارين والمصورين الصحافيين “على تعاونهم خلال هذه الفترة”، وتناول سلسلة النشاطات التي نفذتها النقابة مؤخرا، آملا ان يتابع المجلس الجديد قضايا وشؤون المصورين الصحافيين، ومنها صندوق التعاضد والبطاقة الصحية.

وبعد انسحاب اربعة مرشحين، فاز بالتزكية كل من: عزيز طاهر، لطف الله ضاهر، كريم الحاج، علي فواز، على سيف الدين، حسين فقيه، حسين شعلان، ميشال اسطا، رافي بربريان، جورج فرح، محمد عزاقير وعلي فرج.

وتحية للمصور المخطوف لدى “داعش” سمير كساب، انتخبه مجلس النقابة عضوا فخريا، متمنيا على المعنيين المطالبة بكشف مصيره.

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