قيادة الجيش شيعت المجند الشهيد ياسر حيدر أحمد on August 26, 2017

شيعت قيادة الجيش المجند الممددة خدماته ياسر حيدر أحمد، الذي استشهد يوم أمس في جرود رأس بعلبك، وقد استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للشهيد أمام مستشفى دار الحكمة في بعلبك، حيث أدت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وتم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

بعدها، نقل الجثمان الى محلة المصنع على الحدود اللبنانية- السورية، وكان في استقباله العميد انطوان استنبوللي ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحشد من الأهل والضباط والعسكريين.

وألقى العميد استنبوللي كلمة تأبين، نوه فيها ب”مناقبية الشهيد وتفانيه في أداء الواجب العسكري، وقال: “إن إرادة القتال التي أثبتها جنودنا الميامين في ميدان المعركة، والدماء الزكية التي قدمها شهداؤنا وجرحانا الأبطال، والالتفاف الرسمي والشعبي العارم حول الجيش، قد شكلت جميعها جسر عبور لتحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب”.

أضاف: “نتائج هذا الانتصار على المستويين الوطني والعسكري، ستؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها مناعة لبنان في مواجهة الأخطار والتحديات، وقدرة الجيش التي لا لبس فيها على ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على تراب هذا الوطن والعبث بأمنه واستقراره”.

بعد ذلك، تم تسليم الجثمان الى أفراد عائلته لنقله إلى مكان إقامتهم في بلدة جديدة يابوس داخل الاراضي السورية.

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