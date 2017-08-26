فادي كرم: المزايدة علينا لمجرد أننا في الحكومة مردودة on August 26, 2017

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب فادي كرم البيان الآتي: “يظهر ان البعض لا يرى في كل ما يصدر من مواقف عن حزب الله الا دعوة السلطة الى الاستقالة، فيما نحن كقوات لبنانية موقفنا واضح وصريح وثابت كل الوقت من كل القضايا السيادية او الفساد الذي استشرى على مدى عهود لم نكن نحن المشاركين خلالها في السلطة، بل غيرنا من المزايدين علينا الان، ولكننا نعتمد دائما التكتيك الذي نراه مناسبا لتحقيق أهدافنا الوطنية الاستراتيجية، واننا نرفض الشعبوية ولن يكون هدفنا إطلاق المواقف للمواقف، فمواقفنا واضحة ونعمل بجد لمحاولة تصويب الأمور وتصحيحها، وكل اللبنانيين اصبحوا يدركون ذلك حتى الاخصام في السياسة يلمسون لمس اليد النجاح الذي حققناه في استدراك أمور كثيرة على أكثر من مستوى وصعيد.

المزايدة علينا لمجرد أننا في الحكومة مردودة في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني ان من يزايد ليس بفعل مواقف مبدئية كما يدعي، بل لكونه لم يأخذ الحقيبة التي يريدها او لكونه خارج المشهد الوطني ويحاول فتح المعركة الانتخابية النيابية عاجلا. المهم ان يكون للإنسان مواقف واضحة من كل القضايا وان يعمل على ترجمة مواقفه وان يصل الى النتائج المرجوة داخل السلطة وخارجها، والدليل ان قطع الطريق على محاولات التنسيق المتكررة مع النظام السوري تمت داخل الحكومة في مؤشر واضح إلى التوازن القائم وعدم قدرة حزب الله على ترجمة سياساته، فيما المزايدة للمزايدة سياسة هدامة ومدمرة للبلد والدولة”.

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