الجسر: المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي سيادة الدولة على كامل أراضيها بدون شركاء on August 26, 2017

غرد النائب سمير الجسر، عبر “تويتر” قائلا: “المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي: سيادة الدولة على كامل اراضيها من دون شركاء”.

أضاف: “الوقوف الى جانب الجيش اللبناني يكون بعدم التشكيك، سواء تلميحا أو تصريحا، بقدراته على الحسم منفردا”.

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