ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » الجسر: المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي سيادة الدولة على كامل أراضيها بدون شركاء

الجسر: المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي سيادة الدولة على كامل أراضيها بدون شركاء

on August 26, 2017

غرد النائب سمير الجسر، عبر “تويتر” قائلا: “المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي: سيادة الدولة على كامل اراضيها من دون شركاء”.

أضاف: “الوقوف الى جانب الجيش اللبناني يكون بعدم التشكيك، سواء تلميحا أو تصريحا، بقدراته على الحسم منفردا”.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com