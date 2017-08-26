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» الجسر: المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي سيادة الدولة على كامل أراضيها بدون شركاء
الجسر: المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي سيادة الدولة على كامل أراضيها بدون شركاء
on August 26, 2017
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غرد النائب سمير الجسر، عبر “تويتر” قائلا: “المعادلة الوحيدة المقبولة وطنيا هي: سيادة الدولة على كامل اراضيها من دون شركاء”.
أضاف: “الوقوف الى جانب الجيش اللبناني يكون بعدم التشكيك، سواء تلميحا أو تصريحا، بقدراته على الحسم منفردا”.
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