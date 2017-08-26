الاحرار دعوا وزارة التربية لتشكيل لجان مراقبة موازنات المدارس ونسبة الزيادات على الاقساط on August 26, 2017

أكدت أمانة التربية في حزب الوطنيين الأحرار، “أحقية المعلمين بالحصول على سلسلة الرتب والرواتب بعد نضال دام اكثر من خمس سنوات”، داعية الدولة الى أن “تتحمل جزءا من الأعباء المالية وبخاصة في المدارس الخاصة المجانية”.

ودعت في بيان، وزارة التربية الى “تشكيل لجان تراقب من خلالها موازنات المدارس ونسبة الزيادات التي أضيفت على الأقساط منذ خمس سنوات حتى تاريخه”.

واستغربت الهجمة من قبل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ومطالبتهم بفصل التشريع بين القطاعين التربويين العام والخاص ، و”الذي سيؤدي الى انهيار القطاع التربوي وبخاصة في المدارس الخاصة، والذي يجعل المعلمين رهينة في يد القيمين على تلك المدارس. الدستور يكفل المساواة بين اللبنانيين . فكيف يعقل أن استاذا في التعليم الرسمي يتقاضى ضعف ما يحصل عليه الاستاذ في التعليم الخاص وهو حاصل على الشهادة الجامعية نفسها. فهل تدرون ماذا تفعلون وتصرحون؟ وأنتم كنتم منذ تأسيس لبنان كرهبانيات وجمعيات تطالبون بالمساواة بين اللبنانيين”.

كما استنكرت مواقف اتحاد تجمع المؤسسات التربوية وكافة المحاولات التي يقوم بها “لادخال لجان الأهل طرفا بوجه المعلمين. وقد ظهر ذلك جليا منذ تاريخ صدور سلسلة الرتب والرواتب حين طالبوا باستثناء المعلمين في المدارس الخاصة منها، وكأن المعلم في المدرسة الخاصة الذي يبذل جهدا قد يكون مضاعفا عن نظيره في التعليم الرسمي يعيش خارج الزمان والمكان، ولا يعاني من غلاء الأسعار، وتراجع للقدرة الشرائية لراتبه”.

التعليقات