وفد من المستقبل تفقد جرحى الجيش: يصنعون الانتصارات الوطنية باسم كل اللبنانيين on August 25, 2017

قام وفد من المكتب السياسي في “تيار المستقبل”، بزيارة تفقدية لجرحى الجيش الذين أصيبوا في معركة “فجر الجرود”، في مستشفيي “القديس جاورجيوس الجامعي – الروم” و”المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي”، اطمأن في خلالها إلى صحتهم، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

ونوه الوفد ب”تضحيات الجيش، قيادة وضباطا وجنودا، في الدفاع عن لبنان”، موجها التحية إلى “أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة الوطنية من أجل دحر الارهاب، وصون السيادة اللبنانية”، مبديا الأمل أن “يكون العسكريين المخطوفين بخير، وأن تؤدي معركة “فجر الجرود” إلى الكشف عن مصيرهم”.

وشدد الوفد “على أن “تيار المستقبل” يبدي فخره واعتزازه ببطولات الجيش وإنجازاته في الميدان، وهو يقف خلفه في دوره الوطني، كأداة حصرية لحماية اللبنانيين من كل الأخطار، ولن يكون من موقعه الوطني إلا داعما له ، كما كان دائما، منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا إلى اليوم مع الرئيس سعد الحريري الذي زار الجبهة، وأكد أنه مع جيش الوطن حيث يكون، وأن هذا الجيش هو وحده من يصنع الانتصارات الوطنية، باسم كل اللبنانيين”.

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