مستشار ريفي ينسحب من فريق عمله ويعلن دعمه الحريري

أعلن مستشار اللواء أشرف ريفي، عمر الشامي، إنسحابه من فريق عمل ريفي ودعمه رئيس الحكومة سعد الحريري والمملكة العربية السعودية.
وقال الشامي، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في طرابلس:”أيها المواطنون إن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تستوجب توحدنا وتكاتفنا وتعاوننا في ما بيننا أكثر من أي وقت مضى، وخيارنا الاول والاخير الوقوف الى جانب دولة المؤسسات للتصدي للدويلة ضمن الدولة ودعم المواقف العربية المحقة بوجه العدو الصهيوني واعتبار لبنان عربي الهوية والانتماء والتأكيد على دور المملكة العربية السعودية واعتبارها قبلتنا الدينية والسياسية.”
أعلن مستشار اللواء أشرف ريفي، عمر الشامي، إنسحابه من فريق عمل ريفي ودعمه رئيس الحكومة سعد الحريري والمملكة العربية السعودية.