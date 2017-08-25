عون بدأ جولته في البترون لتفقد مشاريع انمائية والمحطة الاولى مشروع تأهيل طريق تنورين التحتا والفوقا on August 25, 2017

بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولة في منطقة البترون، حيث تفقد عددا من المشاريع الانمائية فيها، واطلع من المعنيين على خطة سير العمل وبعض التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع وفوائدها بالنسبة الى سكان البترون والمناطق المجاورة. وقد رافق الرئيس عون في جولته وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعدد من الخبراء والاستشاريين.

المحطة الاولى في الجولة البترونية كانت لتفقد اشغال تأهيل وتوسعة طريق تنورين التحتا – تنورين الفوقا، والتي تبدأ في تنورين التحتا مرورا بمنطقة وطى حوب وصولا الى تنورين الفوقا.

وكان في استقبال الرئيس عون وصحبه، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، الامين العام للمجلس غازي حداد، رئيس بلدية البترون بهاء حرب، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، الى مسؤولي الشركة المولجة تنفيذ المشروع وعدد من رؤساء البلديات ومخاتير قضاء البترون.

واستمع الرئيس عون من الجسر الى شرح مفصل للمشروع وفوائده بالنسبة الى السكان وتسهيله لتنقلاتهم، كما اطلع على الخارطة الجغرافية التي تظهر مسار الطريق والقرى والبلدات التي يمر بها.

ثم تولى كل من شارل اده وجورج معوض شرح الخطوات العملية التي يلحظها المشروع وكافة المراحل التي سيمر بها حتى الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل.

رئيس الجمهورية

وسأل رئيس الجمهورية عن “المرحلة التي سيستغرقها تنفيذ المشروع”، متمنيا “الاسراع في مختلف المراحل للانتهاء منه ضمن المهلة المحددة، دون اي تأثير سلبي على حركة المواطنين في البلدات والقرى التي ستشهد الاشغال”.

يذكر ان طول الطريق يبلغ 6،9 كلم وعرضها 10 امتار، وتتألف من ممر واحد بعرض 3،5 كلم في كل اتجاه، مع كتفين معبدين بعرض متر ونصف المتر، وتكمن اهميته انه يربط ساحل قضاء البترون بجرده.

ثم انتقل الرئيس عون والوفد المرافق الى المحطة الثانية في الجولة، وهي مدخل البترون.

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