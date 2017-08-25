دار الفتوى: الجمعة المقبل اول ايام عيد الاضحى المبارك on August 25, 2017

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن يوم الوقوف بعرفة التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم الخميس 31 آب الجاري، ويكون يوم الجمعة في العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1438هجرية هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق الأول من شهر أيلول لعام 2017م.

وهنأت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية حجاج بيت الله الحرام، تتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتهنئ المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وامن وسلام واستقرار.

ويؤدي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبتي العيد عند الساعة السابعة صباحا في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.

التعليقات