دار الفتوى: الجمعة المقبل اول ايام عيد الاضحى المبارك

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن يوم الوقوف بعرفة التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم الخميس 31 آب الجاري، ويكون يوم الجمعة في العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1438هجرية هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق الأول من شهر أيلول لعام 2017م.
وهنأت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية حجاج بيت الله الحرام، تتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتهنئ المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وامن وسلام واستقرار.
ويؤدي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبتي العيد عند الساعة السابعة صباحا في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.