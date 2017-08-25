حزب المشرق ينتقد السجال القائم في الحكومة حول نقاط وملفات متعددة on August 25, 2017

صدر عن المكتب الاعلامي لحزب المشرق بيان قال فيه: “في إطار السجال القائم في الحكومة اللبنانية حول نقاط وملفات متعددة، برز اليوم تصريح خارج عن المألوف السياسي وبروتوكول التخاطب بين الوزراء خصوصا، وبين المحترمين عموما، ولا ينم عن رقي وأدب في التخاطب السياسي، خصوصا لجانب الرأي العام اللبناني، وما يمثله من قيم وأخلاق تاريخية، وجاء التصريح على الشكل الآتي: “نقول لتويني سكوت أحسن ما نقول غير شي”.



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وفي هذا الإطار، نقول للوزير الجراح، إن عمل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد ليس من صلاحياتك، ولا صلاحية وزارتك. أما في خصوص “غير شي” فنعرفك في الليل والنهار، في طرابلس وعرسال، وفي الصيف والشتاء، وما بيطلع من أمرك شي، والإناء ينضح بما فيه. أما للوزير “الآدمي” نقولا تويني نقول: إن أتتك شتيمة من ناقص فهي دلالة على أنك معافى وكامل”.