تحضيرات في قضاء البترون لاستقبال رئيس الجمهورية اليوم on August 25, 2017

يتحضر قضاء البترون لاستقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يقوم بزيارة ساحل ووسط البترون عصر اليوم. ورفعت اللافتات المرحبة بالزيارة.

ومن المقرر ان يدشن الرئيس عون اوتوستراد القديسين عند الخامسة والنصف من مساء اليوم في ساحة بلدة اده البترونية، مع الاشارة الى ان الاتوستراد يربط مدينة البترون بقرى كفرعبيدا -اده- جران.

وعند السادسة والنصف مساء يدشن الرئيس عون بيت رفقا للمسنين في دير مار يوسف في جربتا بمباركة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وكانت بلدية البترون، دعت الى التجمع لاستقبال رئيس الجمهورية على مستديرة القديسين في البترون عند الخامسة من مساء اليوم.

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