النابلسي: قوة وتضحيات الجيش والمقاومة انهت دور الارهابيين on August 25, 2017

اعتبر العلامة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح ” ان بعض القوى اللبنانية تحاول قدر جهدها أن تمنع معادلة الجيش والشعب والمقاومة أن تسود. ربما ترتضي بالجماعات الأشد شراسة وتطرفا أن تحتل مساحات من الأراضي اللبنانية وتقيم إمارتها عليها، ولا ترتضي أن يكون هناك تنسيق بين الجيش والمقاومة”.

اضاف :” لقد فشل مشروع أمريكا وانتهى دور هؤلاء الإرهابيين بقوة وتضحيات الجيش والمقاومة ، ونحن أمام مرحلة جديدة فيها الأمل لكل الوطنيين والخيبة والخسران لكل من مارس الخداع وتصنيع الأوهام والتضليل والكذب”.

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