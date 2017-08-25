المكتب الإعلامي لتويني رد على الجراح: أظهر عدوانية في غير مكانها on August 25, 2017

رد المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على كلام وزير الاتصالات جمال الجراح فقال: “اعتبر الوزير نقولا تويني أن العدوانية التي أظهرها الوزير جمال الجراح في غير مكانها، فهو لم يعتد عليه أو يذكره، بل تطرق الى المواضيع التي وصلت الى القضاء كأوجيرو وكازينو لبنان”.

أضاف: “ليس الوزير الجراح هو من يسكت الوزير تويني ويمنعه عن الكلام، فضميره يجعله يتكلم، ونريد أن نفهم لماذا أقحم الوزير الجراح نفسه في هذا الأمر، وتحدث بلغة غير لائقة، ونتمنى عليه أن يسحب هذا الكلام”.

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