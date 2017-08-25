المقعد الدرزي في بيروت يخرج من يد «العريضي» on August 25, 2017

حسم الأمر ولن يترشح النائب غازي العريضي عن المقعد الدرزي في بيروت، بل لن يرشح نفسه عن أي مقعد آخر.

وفي حين أن النائب وليد جنبلاط متكتم عن اسم المرشح الدرزي البيروتي للمقعد الذي سيشغر بعد تمنع العريضي عن الترشح، فإن مراقبين يعتبرون أن الاسم الأبرز موضوعيا وبيروتيا لشغل هذا المقعد هو الأمين العام السابق للاتحاد اللبناني لكرة القدم رهيف علامة.

من جهة أخرى، فإن العميد المتقاعد منير شعبان المقرب من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو ابن عم الوزير السابق وئام وهاب، قد يكون مرشحا عن المقعد الدرزي نفسه (شعبان في الأصل من آل وهاب لكن والده اختار تسمية شعبان متخليا عن كنية وهاب).

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